Каталог
Все категории
ТЕНТЫ.РУ Садовые качели

Садовые качели




Тенты и чехлы для садовых качелей
Тенты и чехлы для садовых качелей
Отображение:фотографии, таблица
Сортировка по:увеличению цены, уменьшению цены
акция
Тент-шатер на качели "Варадеро" цвет зеленый.
Тент-шатер на качели "Варадеро" цвет зеленый.

2 550 руб.

2 200 руб.

Укрывной чехол с москитной сеткой для качелей Jamber
Укрывной чехол с москитной сеткой для качелей Jamber

3 300 руб.

Сумка для подушек 1038-7
Сумка для подушек 1038-7

3 465 руб.

Качель садовая Jamber, 3х местная 1130(ш)*1700(г)*1500(в) Нагрузка до 210кг.
Качель садовая Jamber, 3х местная 1130(ш)*1700(г)*1500(в) Нагрузка до 210кг.

5 500 руб.

Качели GardenDreams
Качели GardenDreams

5 600 руб.

Качели Бари с596
Качели Бари с596

6 250 руб.

Садовые качели Kvimol KM0322
Садовые качели Kvimol KM0322

6 560 руб.

Кресло-качели на стальной штанге KM-0002 (Малый) В110хШ95хГ80
Кресло-качели на стальной штанге KM-0002 (Малый) В110хШ95хГ80

7 840 руб.

Кресло-качели на стальной штанге KM-0001 (малый)
Кресло-качели на стальной штанге KM-0001 (малый)

7 840 руб.

Качели садовые Колибри (Магнолия) 2015-КД-34
Качели садовые Колибри (Магнолия) 2015-КД-34

8 095 руб.

Садовые качели «Сиана»НАБ К-1005
Садовые качели «Сиана»НАБ К-1005

8 820 руб.

Качели Пилот м/э ГС РС 001-2
Качели Пилот м/э ГС РС 001-2

8 850 руб.

Крыша для качелей Heaven бежевый 1101-2
Крыша для качелей Heaven бежевый 1101-2

9 133 руб.

Качели Пилот РС 001-1
Качели Пилот РС 001-1

9 240 руб.

Москитная сетка Havannah 1092
Москитная сетка Havannah 1092

9 240 руб.

Чехол для качелей 1046-7
Чехол для качелей 1046-7

9 452 руб.

САДОВЫЕ КАЧЕЛИ "МИЛАНА" НАБ К-1011
САДОВЫЕ КАЧЕЛИ "МИЛАНА" НАБ К-1011

10 670 руб.

Садовые качели "Рандеву Стандарт" Шоколад
Садовые качели "Рандеву Стандарт" Шоколад

10 990 руб.

Садовые качели "Рандеву Стандарт" зеленые
Садовые качели "Рандеву Стандарт" зеленые

10 990 руб.

Подвесное кресло Derong КМ-0006 малое
Подвесное кресло Derong КМ-0006 малое

11 140 руб.

Качели Вираж РС 002
Качели Вираж РС 002

11 480 руб.

Садовые качели "Джулия"НАБ К-1307
Садовые качели "Джулия"НАБ К-1307

11 780 руб.

Чехол от дождя для садовых качелей Mellby Relax
Чехол от дождя для садовых качелей Mellby Relax

11 880 руб.

Садовые качели "Рандеву Премиум"
Садовые качели "Рандеву Премиум"

11 990 руб.

Садовые качели "Рандеву Премиум" зеленые
Садовые качели "Рандеву Премиум" зеленые

11 990 руб.

Кресло-качели на стальной штанге KM-0002 (Средний)
Кресло-качели на стальной штанге KM-0002 (Средний)

12 790 руб.

Кресло-качели на стальной штанге KM-0001 (средний)
Кресло-качели на стальной штанге KM-0001 (средний)

12 790 руб.

Плетеные качели KVIMOL KM 0031 средняя корзина
Плетеные качели KVIMOL KM 0031 средняя корзина

12 790 руб.

Подвесное кресло Derong км0016 среднее, коричневое
Подвесное кресло Derong км0016 среднее, коричневое

12 790 руб.

Подвесное кресло Derong КМ1034 средняя корзина
Подвесное кресло Derong КМ1034 средняя корзина

12 790 руб.

Подвесное кресло Derong КМ-0006 среднее
Подвесное кресло Derong КМ-0006 среднее

12 790 руб.

Подвесное кресло Derong КМ-1018
Подвесное кресло Derong КМ-1018

12 790 руб.

Металлические качели в стиле Класицизм КМ-8116
Металлические качели в стиле Класицизм КМ-8116

12 900 руб.

Качели садовые "Сильвия"НАБ К-1308
Качели садовые "Сильвия"НАБ К-1308

13 180 руб.

Плетеные качели KVIMOL KM 0021 средняя корзина
Плетеные качели KVIMOL KM 0021 средняя корзина

13 290 руб.

Качели садовые "Майами" зелёный с АМС
Качели садовые "Майами" зелёный с АМС

13 990 руб.

Качели Космос м/э ГС бордо РС 003в
Качели Космос м/э ГС бордо РС 003в

14 295 руб.

Качели садовые Марта (Магия) зеленые 2015-КД-33
Качели садовые Марта (Магия) зеленые 2015-КД-33

14 565 руб.

Плетеные качели Derong КМ1012
Плетеные качели Derong КМ1012

14 770 руб.

Садовые качели «Сарде»НАБ К-1004
Садовые качели «Сарде»НАБ К-1004

14 885 руб.

Кресло-качели на стальной штанге KM-0002 (БОЛЬШОЙ)
Кресло-качели на стальной штанге KM-0002 (БОЛЬШОЙ)

15 265 руб.

Кресло-качели на стальной штанге KM-0001 (большой)
Кресло-качели на стальной штанге KM-0001 (большой)

15 265 руб.

Кресло-качели на стальной штанге KM -1011
Кресло-качели на стальной штанге KM -1011

15 265 руб.

Кресло-качели на стальной штанге KM 1015
Кресло-качели на стальной штанге KM 1015

15 265 руб.

Плетеные качели KM 0021 большая корзина
Плетеные качели KM 0021 большая корзина

15 265 руб.

Плетеные качели KVIMOL KM 0031 большая корзина
Плетеные качели KVIMOL KM 0031 большая корзина

15 265 руб.

Подвесное кресло Derong км0019
Подвесное кресло Derong км0019

15 265 руб.

Подвесное кресло Derong км0016 большое, коричневое
Подвесное кресло Derong км0016 большое, коричневое

15 265 руб.

Подвесное кресло Derong КМ-0003
Подвесное кресло Derong КМ-0003

15 265 руб.

Плетеные качели Derong КМ1017
Плетеные качели Derong КМ1017

15 265 руб.

Подвесное кресло Derong КМ-0004
Подвесное кресло Derong КМ-0004

15 265 руб.

Подвесное кресло Derong КМ-0006 большое
Подвесное кресло Derong КМ-0006 большое

15 265 руб.

Подвесное кресло Derong КМ1025
Подвесное кресло Derong КМ1025

15 265 руб.

Подвесное кресло Derong КМ1034 большая корзина
Подвесное кресло Derong КМ1034 большая корзина

15 265 руб.

Подвесное кресло Derong КМ-1007
Подвесное кресло Derong КМ-1007

15 265 руб.

Качели Космос м/э бязь зел РС 003
Качели Космос м/э бязь зел РС 003

15 455 руб.

Качели садовые «Венеция» КС-4
Качели садовые «Венеция» КС-4

15 675 руб.

Садовые качели "Элит Стандарт"
Садовые качели "Элит Стандарт"

15 990 руб.

Качели Космос м/э бязь бордо РС 003а
Качели Космос м/э бязь бордо РС 003а

16 015 руб.

Качели Орбита м/э бязь зел РС 004
Качели Орбита м/э бязь зел РС 004

16 695 руб.

Качели садовые Варадеро
Качели садовые Варадеро

17 990 руб.

Садовые качели Селена
Садовые качели Селена

17 990 руб.

Качели Derong КМ 8116
Качели Derong КМ 8116

18 000 руб.

Садовые качели "Элит Люкс"
Садовые качели "Элит Люкс"

18 490 руб.

Качели Леонсия (деревянная) КМ КС-1
Качели Леонсия (деревянная) КМ КС-1

18 655 руб.

Качели садовые МИЛЕНА II зеленые 2011-КД-7
Качели садовые МИЛЕНА II зеленые 2011-КД-7

18 905 руб.

Оазис Люкс Plus
Оазис Люкс Plus

18 990 руб.

Качели Триумф-М с233л
Качели Триумф-М с233л

19 005 руб.

Шторы для садовых качелей Mellby Relax
Шторы для садовых качелей Mellby Relax

19 800 руб.

Качели садовые "Милан" зелёный
Качели садовые "Милан" зелёный

19 990 руб.

Садовые качели Селена орех
Садовые качели Селена орех

19 990 руб.

Садовые качели Селена Палисандр
Садовые качели Селена Палисандр

19 990 руб.

Садовые качели Селена Орегон
Садовые качели Селена Орегон

19 990 руб.

Кресло-качели на стальной штанге KM 1016
Кресло-качели на стальной штанге KM 1016

20 545 руб.

Садовые трехместные качели КМ-082
Садовые трехместные качели КМ-082

20 625 руб.

Садовые качели "Дефа Люси"
Садовые качели "Дефа Люси"

20 990 руб.

Качели-садовые Garden Way Stand 203 Ryan
Качели-садовые Garden Way Stand 203 Ryan

21 000 руб.

Садовые качели «Савадия»НАБ К-1009
Садовые качели «Савадия»НАБ К-1009

21 365 руб.

Качели Турин серый с556
Качели Турин серый с556

21 840 руб.

Качели садовые "Варадеро Премиум" белый
Качели садовые "Варадеро Премиум" белый

22 990 руб.

Качели садовые "Милан Премиум" зелёный с подголовником
Качели садовые "Милан Премиум" зелёный с подголовником

22 990 руб.

Качели садовые Kornhult cappuccino
Качели садовые Kornhult cappuccino

23 129 руб.

Качели садовые ЭЛЕГАНТ I зеленые 2011-КД-4 зел.
Качели садовые ЭЛЕГАНТ I зеленые 2011-КД-4 зел.

23 780 руб.

Садовые качели "Элит Люкс Плюс"
Садовые качели "Элит Люкс Плюс"

23 990 руб.

акция
Садовые качели "Элит Люкс Плюс Шоколад"
Садовые качели "Элит Люкс Плюс Шоколад"

23 990 руб.

23 990 руб.

"Венеция" подвесное кресло
"Венеция" подвесное кресло

24 750 руб.

Качели Derong KM 8127
Качели Derong KM 8127

24 900 руб.

Качели-кровать садовые Garden Way Stand 200B BOLLY
Качели-кровать садовые Garden Way Stand 200B BOLLY

25 000 руб.

Качели Титан бордо РС 005
Качели Титан бордо РС 005

25 480 руб.

Качели Торнадо +10 К зел.4-х местн. 7750041
Качели Торнадо +10 К зел.4-х местн. 7750041

25 510 руб.

Качели Калифорния +10 К зел.4-х местн. 7750072
Качели Калифорния +10 К зел.4-х местн. 7750072

26 685 руб.

Садовые качели "Монарх 2020"
Садовые качели "Монарх 2020"

26 990 руб.

Садовые качели-беседка Премиум беж
Садовые качели-беседка Премиум беж

26 990 руб.

Садовые качели-беседка Премиум
Садовые качели-беседка Премиум

26 990 руб.

Плетеные качели Derong KM 8107
Плетеные качели Derong KM 8107

27 000 руб.

Качели садовые ОАЗИС зеленый 2015-КД-30 зел.
Качели садовые ОАЗИС зеленый 2015-КД-30 зел.

28 005 руб.

Садовые качели Kvimol KM-082
Садовые качели Kvimol KM-082

28 500 руб.

Качели KM 082
Качели KM 082

28 500 руб.

Качели садовые Garden Way Z003
Качели садовые Garden Way Z003

29 000 руб.

Садовые качели-кровать Kvimol км083
Садовые качели-кровать Kvimol км083

29 620 руб.

Качели садовые "Капри" зеленый с подголовником
Качели садовые "Капри" зеленый с подголовником

29 990 руб.

Качели садовые "Марсель Премиум" зелёный с подголовником
Качели садовые "Марсель Премиум" зелёный с подголовником

29 990 руб.

Садовые качели "Эдем" шоколад (прямая крыша)
Садовые качели "Эдем" шоколад (прямая крыша)

29 990 руб.

Плетеные качели Derong KM 8115
Плетеные качели Derong KM 8115

31 000 руб.

Садовые качели "Эдем" зеленые (дугообразная крыша)
Садовые качели "Эдем" зеленые (дугообразная крыша)

31 990 руб.

Садовые качели Kornhult 6511-5
Садовые качели Kornhult 6511-5

32 125 руб.

Sofia Садовые качели черный 6314-8
Sofia Садовые качели черный 6314-8

32 756 руб.

Качели садовые "Монако" зелёный с подголовником (4-х местные)
Качели садовые "Монако" зелёный с подголовником (4-х местные)

33 990 руб.

Плетеное подвесное кресло Sunshine
Плетеное подвесное кресло Sunshine

34 320 руб.

"Тенерифе" подвесное кресло, темно-коричневое
"Тенерифе" подвесное кресло, темно-коричневое

36 020 руб.

Садовые качели "Золотая Корона"
Садовые качели "Золотая Корона"

36 990 руб.

Садовые качели-беседка Люкс
Садовые качели-беседка Люкс

39 990 руб.

Качели НИРВАНА 4-х местн. зел 2015 0946440
Качели НИРВАНА 4-х местн. зел 2015 0946440

40 180 руб.

Кресло-качели на стальной штанге КМ-1002
Кресло-качели на стальной штанге КМ-1002

41 900 руб.

Качели Палермо-Премиум с448
Качели Палермо-Премиум с448

42 775 руб.

"Виши" подвесное кресло белое
"Виши" подвесное кресло белое

42 950 руб.

Садовые качели Heaven коричневый 6515-64
Садовые качели Heaven коричневый 6515-64

67 930 руб.

Садовые качели Heaven белый 6515-5
Садовые качели Heaven белый 6515-5

72 781 руб.

Шторы для качелей Heaven 1 пара 1102-2
Шторы для качелей Heaven 1 пара 1102-2

84 302 руб.

Садовые качели Mellby Relax
Садовые качели Mellby Relax

99 000 руб.

Подвесные Качели-шезлонг Garden Way Stand 100
Подвесные Качели-шезлонг Garden Way Stand 100

Уточняйте цену

Товары по акции

акция
Цветник двух горшковый 05/01А
Цветник двух горшковый 05/01А

2 100 руб.

2 035 руб.

акция
Санки детские с ручкой 10/07А
Санки детские с ручкой 10/07А

6 760 руб.

6 580 руб.

акция
Садовая фигура Утка дикая Н-16см, L-29cм
Садовая фигура Утка дикая Н-16см, L-29cм

900 руб.

630 руб.

акция
Утенок в шляпе с топором и дровами H-38см
Утенок в шляпе с топором и дровами H-38см

1 000 руб.

935 руб.

акция
Диван 01/09А
Диван 01/09А

10 876 руб.

10 090 руб.

акция
БАССЕЙН 4.0Х1.5М
БАССЕЙН 4.0Х1.5М

34 900 руб.

30 690 руб.

акция
Полог брезентовый ВО 4х6м, с люверсами
Полог брезентовый ВО 4х6м, с люверсами

3 300 руб.

2 938 руб.

акция
Садовая фигура Гусь мультяшный большой H-78см
Садовая фигура Гусь мультяшный большой H-78см

2 470 руб.

1 575 руб.

акция
Банщица Н-100см
Банщица Н-100см

4 340 руб.

3 410 руб.

акция
Садовая фигура Гном с арбузом L34W35H69 см
Садовая фигура Гном с арбузом L34W35H69 см

3 080 руб.

2 475 руб.

Популярные товары

акция
Тент тарпаулин утепленный 120 г/м2 4 х 6 (м). с люверсами.
Тент тарпаулин утепленный 120 г/м2 4 х 6 (м). с люверсами.

2 640 руб.

акция
ПВХ односторонний 4х6м, с люверсами. Цвет синий.
ПВХ односторонний 4х6м, с люверсами. Цвет синий.

3 480 руб.

3 060 руб.

хит продаж
Опора под пионы (трубка d10) (10 шт)
Опора под пионы (трубка d10) (10 шт)

664 руб.

Тент "Тарпаулин", 3х5, 120 г/м2, шаг люверса 0,5 м.
Тент "Тарпаулин", 3х5, 120 г/м2, шаг люверса 0,5 м.

577 руб.

Чехол-тент для хранения автомобиля универсальный размер «M» (433x165x120) (Class B, C по европейской классификации)
Чехол-тент для хранения автомобиля универсальный размер «M» (433x165x120) (Class B, C по европейской классификации)

2 200 руб.

хит продаж
Крюк кованый для тандыра
Крюк кованый для тандыра

395 руб.

Тент "Тарпаулин", 10х20, 120 г/м2, шаг люверса 0,5м.
Тент "Тарпаулин", 10х20, 120 г/м2, шаг люверса 0,5м.

7 684 руб.

акция
Полог брезентовый ОП 4х6м, с люверсами
Полог брезентовый ОП 4х6м, с люверсами

3 302 руб.

2 938 руб.

хит продаж
Тент "Тарпаулин", 6х8, 120 г/м2, шаг люверса 0,5 м.
Тент "Тарпаулин", 6х8, 120 г/м2, шаг люверса 0,5 м.

1 828 руб.

Тент "Тарпаулин", 6х8, 180 г/м2, синий, шаг люверса 1м.
Тент "Тарпаулин", 6х8, 180 г/м2, синий, шаг люверса 1м.

2 742 руб.

Подставка под зонт
Подставка под зонт

640 руб.

Тент "Тарпаулин", 6х8, 80 г/м2, синий, шаг люверса 0,5м.
Тент "Тарпаулин", 6х8, 80 г/м2, синий, шаг люверса 0,5м.

1 197 руб.

Тент "Тарпаулин", 10х15, 120 г/м2, шаг люверса 0,5 м.
Тент "Тарпаулин", 10х15, 120 г/м2, шаг люверса 0,5 м.

5 764 руб.

акция
Защитная сетка 120гр/м2 черная (усиленный край 6 см) ПЭ мононить 4х50
Защитная сетка 120гр/м2 черная (усиленный край 6 см) ПЭ мононить 4х50

15 080 руб.

14 400 руб.

хит продаж
Москитная сетка 1.6м (серая) (стекловолокно) 1,6 / 30
Москитная сетка 1.6м (серая) (стекловолокно) 1,6 / 30

2 290 руб.

 

Садовые качели

Купить недорогие садовые качели можно на специализированном сайте Тенты.Ру. Для этого нужно добавить понравившийся товар в корзину, оговорить нюансы и условия доставки, после чего оплатить заказ и стать счастливым обладателем комфортной качели из качественных материалов.

Приобретая любой товар следует обратить внимание не только на внешний вид, но и на качесвто и цену готового изделия.

На ценообразование могут влиять:

  • материалы – их качество и происхождение,
  • декоративное оформление или отсутствие дополнительных элементов,
  • козырек – используемый для него обустройства материал.

недорогие садовые качели

Интернет – магазин садовых качелей имеет большой ассортимент изделий для детей и оформления комфортного дачного уголка. Варианты деревянных и каркасных изделий с обтяжкой тканью, порадуют всех своим выполнением с использованием только качественных материалов. Благодаря компактному выполнению, изделие можно свободно перемещать и располагать с более удобным расположением.

Удобство и комфорт способны придать мягкие элементы, которые комплектуются матрасом и подлокотниками с дополнением несколькими вариантами подушек. А простоту эксплуатации обеспечивает качественные материал накрытия, с возможностью быстро высыхать после дождя.

Стиль и принадлежность к определенному ландшафту определяет цвет и вариант декоративного оформления, которые представлены в нашем магазине большим количеством вариантов. Мы предлагаем купить садовые качели в Москве, с возможностью оформления быстрой доставки по городу.

С условиями отправки заказов по области или в другие регионы можно ознакомиться в разделе сайта "Оплата и доставка".

Популярные запросы:

Садовые качели из металла     Деревянные садовые качели     Садовые качели недорого     Качели садовые распродажа     Тент для садовых качелей     Качели гамак     Аксессуары для садовых качелей     Подвесные садовые качели    