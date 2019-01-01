Садовые качели

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Приобретая любой товар следует обратить внимание не только на внешний вид, но и на качесвто и цену готового изделия.

На ценообразование могут влиять:

материалы – их качество и происхождение,

декоративное оформление или отсутствие дополнительных элементов,

козырек – используемый для него обустройства материал.

Интернет – магазин садовых качелей имеет большой ассортимент изделий для детей и оформления комфортного дачного уголка. Варианты деревянных и каркасных изделий с обтяжкой тканью, порадуют всех своим выполнением с использованием только качественных материалов. Благодаря компактному выполнению, изделие можно свободно перемещать и располагать с более удобным расположением.

Удобство и комфорт способны придать мягкие элементы, которые комплектуются матрасом и подлокотниками с дополнением несколькими вариантами подушек. А простоту эксплуатации обеспечивает качественные материал накрытия, с возможностью быстро высыхать после дождя.

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