Шнур
Шнур – это шпагат, провод, веревка, кабель, которые являются незаменимым расходным материалом в различных сферах жизни. Предлагается в катушках на метраж.
Нюансы использования
Изделия подобного плана могут иметь как природное, так и синтетическое происхождение. Первые могут различаться по типу базового материала – это джутовый или пеньково-льняной аналог. Не уступает позиций первенства и полипропиленовая модель. Выбор подходящего материала всецело зависит от сферы, где веревку используют. Все заявленные образцы характеризуются:
- Высокой прочностью;
- Длительным сроком применения;
- Устойчивостью к ультрафиолету;
- Разнообразностью видов.
Наиболее широкая сфера применения заявленного товара – упаковка. Изделия используют для перевязки коробок, пакетов, стопок книг и периодики. Незаменим материал в различных сферах народного хозяйства – легкой, текстильной, пищевой промышленности, фармацевтической. Аграрный сектор представляет широкие возможности к применению с пользой. Шпагат незаменим при подвязке винограда, цветов и растений, используется для хозяйственных нужд в обустройстве заграждений и нежилых помещений – сараев, бытовок и прочего.
В последнее время наблюдается необычный тренд использования джута. Его применяют в качестве рабочего материала для декора предметов интерьера и его самого. С его помощью можно создать причудливые рамки для фото, подсвечники, абажуры, подставки и прочие. Масса вариантов специального применения. Речь идет о транспортном хозяйстве, складском и почтовом направлении.
Почему востребован?
Прочный и стойкий на разрыв шпагат представлен в ассортименте, классифицируемом по толщине и прочности, шероховатости поверхности и качественным характеристикам. Это позволяет подобрать оптимальный вариант для:
- Строительства;
- Хозяйственных нужд;
- Аграрного дела, садово-полевых работ;
- Искусства хенд-мейд.
Именно это основные сферы, где такое изделие применяют. С другой стороны, кроме широкой сферы использования и заявленных положительных технических параметров, это изделие натурального происхождения. Его делают из льна, конопли и древесины. Хотя сегодня многие производители также предлагают и синтетическую модификацию. Все зависит от целей использования.
История появления этого изделия уходит в древние времена. Изначально его создавали из сплетенных или склеенных древесной смолой волокон растений, потом высушивали на солнце для придания прочности. Это был один из первых крепежных элементов. В последующем начали замечать, что прессование делает полотно более стойким к разрыву и эффективным при перемещении тяжелых предметов. Так появилась принципиально новая техника создания веревочного материала. В век высоких технологий к методике прессовки добавилось воздействие давлением и температурой.
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Шнур плетёный полиамидный высокопрочный диаметр - 6мм. 1 метр.
Шнур плетёный полиамидный высокопрочный диаметр - 4мм. 300 м.
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