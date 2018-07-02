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Шнур

ШпагатШнур – это шпагат, провод, веревка, кабель, которые являются незаменимым расходным материалом в различных сферах жизни. Предлагается в катушках на метраж.

Нюансы использования

Изделия подобного плана могут иметь как природное, так и синтетическое происхождение. Первые могут различаться по типу базового материала – это джутовый или пеньково-льняной аналог. Не уступает позиций первенства и полипропиленовая модель. Выбор подходящего материала всецело зависит от сферы, где веревку используют. Все заявленные образцы характеризуются:

  • Высокой прочностью;
  • Длительным сроком применения;
  • Устойчивостью к ультрафиолету;
  • Разнообразностью видов.

Наиболее широкая сфера применения заявленного товара – упаковка. Изделия используют для перевязки коробок, пакетов, стопок книг и периодики. Незаменим материал в различных сферах народного хозяйства – легкой, текстильной, пищевой промышленности, фармацевтической. Аграрный сектор представляет широкие возможности к применению с пользой. Шпагат незаменим при подвязке винограда, цветов и растений, используется для хозяйственных нужд в обустройстве заграждений и нежилых помещений – сараев, бытовок и прочего.

В последнее время наблюдается необычный тренд использования джута. Его применяют в качестве рабочего материала для декора предметов интерьера и его самого. С его помощью можно создать причудливые рамки для фото, подсвечники, абажуры, подставки и прочие. Масса вариантов специального применения. Речь идет о транспортном хозяйстве, складском и почтовом направлении.

Почему востребован?

Прочный и стойкий на разрыв шпагат представлен в ассортименте, классифицируемом по толщине и прочности, шероховатости поверхности и качественным характеристикам. Это позволяет подобрать оптимальный вариант для:

  • Строительства;
  • Хозяйственных нужд;
  • Аграрного дела, садово-полевых работ;
  • Искусства хенд-мейд.

Именно это основные сферы, где такое изделие применяют. С другой стороны, кроме широкой сферы использования и заявленных положительных технических параметров, это изделие натурального происхождения. Его делают из льна, конопли и древесины. Хотя сегодня многие производители также предлагают и синтетическую модификацию. Все зависит от целей использования.

История появления этого изделия уходит в древние времена. Изначально его создавали из сплетенных или склеенных древесной смолой волокон растений, потом высушивали на солнце для придания прочности. Это был один из первых крепежных элементов. В последующем начали замечать, что прессование делает полотно более стойким к разрыву и эффективным при перемещении тяжелых предметов. Так появилась принципиально новая техника создания веревочного материала. В век высоких технологий к методике прессовки добавилось воздействие давлением и температурой.

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  • Подлинность каждого образца;
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Шнур плетеный
Шнуры плетеные - высокое качество, простой заказ, быстрая доставка
Шнур полипропиленовый
Шнур полипропиленовый
Шнур полиамидный
Шнур полиамидный – качество, надежность, доступная цена
Шнур капроновый
Шнур капроновый
Шнур джутовый
Шнур джутовый
Шнур текстильный
Шнур текстильный
Шнур хозяйственный
Шнур хозяйственный
Шнур прорезиненный
Шнур прорезиненный
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ФотографияРазмер
(м)		Толщина
(мкм)		ОписаниеЦенаКупить
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 1600

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1 785 р.
   
Шпагат полипропилен. 1600 текс по 1кг (1 шт 625м)

Шпагат полипропилен. 1600 текс по 1кг (1 шт 625м)

250 р.
   
Шпагат полипропилен. 1600 текс по 0.2кг (1 шт)

Шпагат полипропилен. 1600 текс по 0.2кг (1 шт)

100 р.
   
Шнур плетёный полиамидный высокопрочный диаметр - 6мм. 1 метр.

Шнур плетёный полиамидный высокопрочный диаметр - 6мм. 1 метр.

15 р.
   
Шнур плетёный полиамидный высокопрочный диаметр - 4мм. 300 м.
300

Шнур плетёный полиамидный высокопрочный диаметр - 4мм. 300 м.

1 800 р.
   

 

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