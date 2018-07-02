Обновлено: 02.07.2018 г.

Шнур – это шпагат, провод, веревка, кабель, которые являются незаменимым расходным материалом в различных сферах жизни. Предлагается в катушках на метраж.

Нюансы использования

Изделия подобного плана могут иметь как природное, так и синтетическое происхождение. Первые могут различаться по типу базового материала – это джутовый или пеньково-льняной аналог. Не уступает позиций первенства и полипропиленовая модель. Выбор подходящего материала всецело зависит от сферы, где веревку используют. Все заявленные образцы характеризуются:

Высокой прочностью;

Длительным сроком применения;

Устойчивостью к ультрафиолету;

Разнообразностью видов.

Наиболее широкая сфера применения заявленного товара – упаковка. Изделия используют для перевязки коробок, пакетов, стопок книг и периодики. Незаменим материал в различных сферах народного хозяйства – легкой, текстильной, пищевой промышленности, фармацевтической. Аграрный сектор представляет широкие возможности к применению с пользой. Шпагат незаменим при подвязке винограда, цветов и растений, используется для хозяйственных нужд в обустройстве заграждений и нежилых помещений – сараев, бытовок и прочего.

В последнее время наблюдается необычный тренд использования джута. Его применяют в качестве рабочего материала для декора предметов интерьера и его самого. С его помощью можно создать причудливые рамки для фото, подсвечники, абажуры, подставки и прочие. Масса вариантов специального применения. Речь идет о транспортном хозяйстве, складском и почтовом направлении.

Почему востребован?

Прочный и стойкий на разрыв шпагат представлен в ассортименте, классифицируемом по толщине и прочности, шероховатости поверхности и качественным характеристикам. Это позволяет подобрать оптимальный вариант для:

Строительства;

Хозяйственных нужд;

Аграрного дела, садово-полевых работ;

Искусства хенд-мейд.

Именно это основные сферы, где такое изделие применяют. С другой стороны, кроме широкой сферы использования и заявленных положительных технических параметров, это изделие натурального происхождения. Его делают из льна, конопли и древесины. Хотя сегодня многие производители также предлагают и синтетическую модификацию. Все зависит от целей использования.

История появления этого изделия уходит в древние времена. Изначально его создавали из сплетенных или склеенных древесной смолой волокон растений, потом высушивали на солнце для придания прочности. Это был один из первых крепежных элементов. В последующем начали замечать, что прессование делает полотно более стойким к разрыву и эффективным при перемещении тяжелых предметов. Так появилась принципиально новая техника создания веревочного материала. В век высоких технологий к методике прессовки добавилось воздействие давлением и температурой.

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