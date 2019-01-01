Полосовые завесы, или шторы из ПВХ, состоят из плотного двухслойного пластика и представляют из себя гибкие ленты, которые крепятся внахлест друг к другу и затем монтируются на подвесную конструкцию. В производственных помещениях полосовые завесы ПВХ часто используются в целях экономии энергии, затрачиваемой на их обогревание, охлаждение, для сохранения температурного режима в нем при открытой двери, а также для разделения участков между собой. Также они защищают от проникновение в помещение пыли, грязи, шума и солнечных лучей, сквозняков и насекомых.

Полосовые завесы ПВХ выпускаются разных размеров и типов, от обычных прозрачных штор до морозоустойчивых завес для холодильных камер. Могут быть гладкими или рифлеными, различных цветов, обладающими повышенной прочностью и другими особыми качествами, в зависимости от назначения. При покупке нужно учитывать температурный режим, назначение помещения и высоту дверных проемов.

Полосовые завесы ПВХ, представленные на сайте «Тенты.ру», обладают следующими преимуществами: способствуют поддержанию постоянного микроклимата в производственных помещениях, защищают работающих на производстве людей от вредных физических и химических воздействий: пыли, грязи, сквозняков и шума. Они эффективны для обеспечения безопасности при работе со сварочным аппаратом: предохраняют от травм, ожогов и воздействия УФ-лучей. Завесы ПВХ препятствуют проникновению неприятных запахов,защищают оборудование и товары на складах от вреда, наносимого птицами и насекомыми. Кроме того, они способствуют экономии энергии и увеличивают ресурс работы климатического оборудования.

Преимущества пвх завесы

Полосовые завесы:

прозрачны,

экологичны,

полностью безвредны для здоровья персонала,

обладают долгим сроком службы.

Все шторы ПВХ, представленные в интернет-магазине «Тенты.ру», произведены во Франции. Широкий ассортимент товара в наличии. Удобные условия оплаты. Есть возможность заказать расчет ПВХ-завес.

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