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ТЕНТЫ.РУ ПВХ завесы

ПВХ завесы

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хит продаж
Пластины из оцин. стали 200 мм* (ед.измер. КОМПЛ.)
Пластины из оцин. стали 200 мм* (ед.измер. КОМПЛ.)

50 руб.

акция
Пластины из нерж. стали 200 мм* (ед.измер КОМПЛ.)
Пластины из нерж. стали 200 мм* (ед.измер КОМПЛ.)

190 руб.

100 руб.

Пленка ПВХ, стандартная, шир.200 мм, толщ.2 мм, прозрачная. ( ед. измер. М.П,)
Пленка ПВХ, стандартная, шир.200 мм, толщ.2 мм, прозрачная. ( ед. измер. М.П,)

150 руб.

акция
Пленка ПВХ, морозостойкая, шир.200 мм,толщ.2 мм, прозрачная (ед.измер. М,П.)
Пленка ПВХ, морозостойкая, шир.200 мм,толщ.2 мм, прозрачная (ед.измер. М,П.)

195 руб.

150 руб.

хит продаж
Пластины из нерж. стали 300 мм* (ед.измер.КОМПЛ.)
Пластины из нерж. стали 300 мм* (ед.измер.КОМПЛ.)

200 руб.

хит продаж
Пластины из оцин. стали 300 мм* (ед.измер.КОМПЛ.)
Пластины из оцин. стали 300 мм* (ед.измер.КОМПЛ.)

200 руб.

Пленка ПВХ, стандартная, шир.200 мм, толщ.2 мм, серая. (ед. измер. М,П.)
Пленка ПВХ, стандартная, шир.200 мм, толщ.2 мм, серая. (ед. измер. М,П.)

238 руб.

хит продаж
Пленка ПВХ, стандартная, шир.300 мм,толщ.3 мм, прозрачная. (ед.измер. М,П)
Пленка ПВХ, стандартная, шир.300 мм,толщ.3 мм, прозрачная. (ед.измер. М,П)

360 руб.

Пленка ПВХ, морозостойкая, шир.300 мм,толщ.3 мм, прозрачная (ед.измер. М,П,)
Пленка ПВХ, морозостойкая, шир.300 мм,толщ.3 мм, прозрачная (ед.измер. М,П,)

371 руб.

акция
Гребенка из оцинкованной стали (1000 мм)* (ед.измер. М.П,)
Гребенка из оцинкованной стали (1000 мм)* (ед.измер. М.П,)

860 руб.

375 руб.

Пленка ПВХ, стандартная, шир.300 мм, толщ.3 мм, прозрачная, с двухсторонним рифлением. (ед.измер.М,П.)
Пленка ПВХ, стандартная, шир.300 мм, толщ.3 мм, прозрачная, с двухсторонним рифлением. (ед.измер.М,П.)

390 руб.

Пленка ПВХ, морозостойкая, шир.300 мм,толщ.3 мм, прозрачная, с двухсторонним рифлением. (ед.измер. М,П,)
Пленка ПВХ, морозостойкая, шир.300 мм,толщ.3 мм, прозрачная, с двухсторонним рифлением. (ед.измер. М,П,)

390 руб.

акция
Гребенка из нерж. стали (1000 мм)* (ед.измер.М,П,)
Гребенка из нерж. стали (1000 мм)* (ед.измер.М,П,)

860 руб.

425 руб.

Пленка ПВХ, стандартная, шир.400 мм, толщ.4 мм, прозрачная (ед.измер. М,П,)
Пленка ПВХ, стандартная, шир.400 мм, толщ.4 мм, прозрачная (ед.измер. М,П,)

564 руб.

Пленка ПВХ, морозостойкая, шир.400 мм, толщ.4 мм, прозрачная. (ед.измер. М.П.)
Пленка ПВХ, морозостойкая, шир.400 мм, толщ.4 мм, прозрачная. (ед.измер. М.П.)

697 руб.

Товары по акции

акция
Садовая фигура Медведь с корзиной Н-30см
Садовая фигура Медведь с корзиной Н-30см

1 050 руб.

895 руб.

акция
Лоток радиусный 08/02Р
Лоток радиусный 08/02Р

2 100 руб.

2 035 руб.

акция
Абажур "Луковица" вытянутая ЕМ 06/51В
Абажур "Луковица" вытянутая ЕМ 06/51В

7 350 руб.

6 820 руб.

акция
Табурет 01/05В
Табурет 01/05В

2 520 руб.

2 450 руб.

акция
Садовая фигура Гусь с загнутой шеей 40см
Садовая фигура Гусь с загнутой шеей 40см

980 руб.

870 руб.

акция
Садовая фигура Гриб мультяшный с лягушкой Н-24см, D-19см
Садовая фигура Гриб мультяшный с лягушкой Н-24см, D-19см

650 руб.

505 руб.

акция
Пленка армированная "АА". 90 г/м2. УФ-5% 2/90/25
Пленка армированная "АА". 90 г/м2. УФ-5% 2/90/25

1 898 руб.

1 066 руб.

акция
Сувенирный самовар "Хохлома", арт.27470070045
Сувенирный самовар "Хохлома", арт.27470070045

600 руб.

490 руб.

акция
Футляр для кальяна мал 06/20А
Футляр для кальяна мал 06/20А

2 850 руб.

2 760 руб.

акция
Садовая фигура Бабка с тяпкой 65см
Садовая фигура Бабка с тяпкой 65см

3 000 руб.

2 190 руб.

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Тент "Тарпаулин", 6х10, 180 г/м2, синий, шаг люверса 1м
Тент "Тарпаулин", 6х10, 180 г/м2, синий, шаг люверса 1м

3 427 руб.

хит продаж
Полог брезентовый ВО 3х3м, с люверсами
Полог брезентовый ВО 3х3м, с люверсами

1 150 руб.

ПВХ двухсторонний 3х4м, с люверсами
ПВХ двухсторонний 3х4м, с люверсами

1 832 руб.

акция
Парник "Подснежник" 8м. с укрывным материалом СУФ 42
Парник "Подснежник" 8м. с укрывным материалом СУФ 42

1 500 руб.

1 000 руб.

Тент на ГАЗ 3302 старого образца (3,17х2,07х1,25). Цвет серый.
Тент на ГАЗ 3302 старого образца (3,17х2,07х1,25). Цвет серый.

3 500 руб.

Торговый стол складной 0,75*0,5
Торговый стол складной 0,75*0,5

1 020 руб.

Полог брезентовый ВО 3х6м, с люверсами
Полог брезентовый ВО 3х6м, с люверсами

2 300 руб.

хит продаж
Палатка для зимней рыбалки "НЕЛЬМА 2"
Палатка для зимней рыбалки "НЕЛЬМА 2"

8 200 руб.

 

полосовые шторы

Полосовые завесы, или шторы из ПВХ, состоят из плотного двухслойного пластика и представляют из себя гибкие ленты, которые крепятся внахлест друг к другу и затем монтируются на подвесную конструкцию. В производственных помещениях полосовые завесы ПВХ часто используются в целях экономии энергии, затрачиваемой на их обогревание, охлаждение, для сохранения температурного режима в нем при открытой двери, а также для разделения участков между собой. Также они защищают от проникновение в помещение пыли, грязи, шума и солнечных лучей, сквозняков и насекомых.

Полосовые завесы ПВХ выпускаются разных размеров и типов, от обычных прозрачных штор до морозоустойчивых завес для холодильных камер. Могут быть гладкими или рифлеными, различных цветов, обладающими повышенной прочностью и другими особыми качествами, в зависимости от назначения. При покупке нужно учитывать температурный режим, назначение помещения и высоту дверных проемов.

Полосовые завесы ПВХ, представленные на сайте «Тенты.ру», обладают следующими преимуществами: способствуют поддержанию постоянного микроклимата в производственных помещениях, защищают работающих на производстве людей от вредных физических и химических воздействий: пыли, грязи, сквозняков и шума. Они эффективны для обеспечения безопасности при работе со сварочным аппаратом: предохраняют от травм, ожогов и воздействия УФ-лучей. Завесы ПВХ препятствуют проникновению неприятных запахов,защищают оборудование и товары на складах от вреда, наносимого птицами и насекомыми. Кроме того, они способствуют экономии энергии и увеличивают ресурс работы климатического оборудования.

Преимущества пвх завесы

полосовые завесы пвхПолосовые завесы:

  • прозрачны,
  • экологичны,
  • полностью безвредны для здоровья персонала,
  • обладают долгим сроком службы.

Все шторы ПВХ, представленные в интернет-магазине «Тенты.ру», произведены во Франции. Широкий ассортимент товара в наличии. Удобные условия оплаты. Есть возможность заказать расчет ПВХ-завес.

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  • НОУ ДПО "Школа специальной подготовки "Варяг"
  • ЗАО «Институт «Рязаньпроект»
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